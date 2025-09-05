شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۵۵۹۱۳۷
تاریخ انتشار:
۱۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۲
همدان
»
اجتماعی
استان همدان رتبه دار در تولید سیر کشور
استان همدان با تولید ۶۰ هزار تن سیر در سال رتبه نخست تولید سیر در کشور را دارد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55247475"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5559137/55247475?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما