تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن جوانان خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با شرکت دانش بنیان پیشگامان دانشگاه فردوسی مشهد امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس شرکت دانش بنیان پیشگامان دانشگاه فردوسی مشهد دیشب در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه همکاری بخش صنعت با دانشگاه فردوسی را در حوزه‌های مختلف به ویژه آموزش و توانمندسازی، مشاوره، ارزیابی و انرژی‌های تجدید پذیر را فراهم میکند.

حسین انصاری افزود: اگر امور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد به نخبگان و خبرگان سپرده شود، گره از مشکلات اقتصادی باز میشود.

وی با بیان این که کشور برای نجات نیاز به همگرایی دارد اضافه کرد: اتاق‌های اندیشه ورزی نیز بر همین اساس تشکیل شده‌اند و در همین استان خراسان رضوی چهره‌های برجسته صنعت در حوزه تولید سیاست‌گذاری می‌کنند و استاندار هم بر همین مبنا پیش می‌رود.

انصاری با تاکید بر تجمیع برخی شرکت‌های دانش بنیان همسو اضافه کرد: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان ذیل شرکت‌های بزرگتر همسو قرار می‌گرفتند، می‌توانستند مانور حرکتی بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ناامیدی از آن سوی مرز‌ها به کشورمان تزریق می‌شود و متاسفانه حجم مهاجرت از کشور زیاد شده است.

حسین محمدیان اظهار کرد: راه‌اندازی تور‌های صنعتی باعث می‌شود تا اقشار مختلف ببینند در همین شرایط دشوار نیز، هنوز بسیاری هستند که ایستادگی میکنند و فعالیت دارند، زیرا ایران برای ماست و آینده آن را با هم می‌سازیم.

وی با بیان این که در ساختار خانه صنعت، معدن و تجارت، جانشین پروری و تربیت مدیر مشهود است افزود: احساس می‌شود، قدری امید به حوزه اقتصاد و صنعت خراسان رضوی تزریق شده است و برگزاری یکشنبه‌های اقتصادی در استان تاثیرات خوبی داشته است.

فیروز ابراهیمی ،رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست به بمباران یاس از بیرون کشور و تقویت آن از داخل اشاره کرد و گفت:

کارخانه تولید مشکل چنان با تمام ظرفیت و سرعت کار می‌کند که اگر بیل گیتس و نخبگان مدیریت و اقتصاد دنیا را هم بیاوریم، از پس اداره امور بر نمی‌آیند.

احسان شجاعی، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فاصله بین نسلی، بین جوانان و مدیران باتجربه دوران سازندگی و جنگ اتفاق افتاده است لذا مسئولیت اجتماعی جوانان این است که اتفاقی که در نسل قبل رخ نداده است را محقق کنند چرا که با حضور تولیدکنندگان جوان در میدان، در نقطه خوبی قرار می‌گیریم.