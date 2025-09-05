آیت الله مکارم‌شیرازی در دیدار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: گردشگری در ایران باید همراه با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اسلامی باشد؛ اگرچه این قید و شرط‌ها ممکن است برخی را از سفر به ایران منصرف کند، اما جمهوری اسلامی موظف است در کنار جمهوریت، هویت اسلامی خود را نیز حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت ایجاد امید در جامعه، گفت: باید با فراهم کردن عوامل امید، جامعه را نسبت به آینده دلگرم کرد و در این راستا بیان اقدامات از طریق رسانه‌های عمومی می‌تواند نقش مهمی در افزایش آن ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور، سرمایه‌های زیارتی را از مهم‌ترین فرصت‌های گردشگری دانست و افزود: وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران و دیگر زیارتگاه‌ها و مراکز فرهنگی و مذهبی سرمایه‌های کم‌نظیر کشور هستند و باید شرایطی فراهم شود تا زائران داخلی و خارجی بتوانند با سهولت بیشتری از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: زندگی مردم نباید در فشار باشد؛ افزایش نرخ ارز، بی انصافی برخی از کسبه و همچنین تحریم ها، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: کشور ما ظرفیت عظیمی در حوزه انرژی خورشیدی دارد و لازم است از این سرمایه خدادادی بیشتر استفاده کرد و امیدواریم دولت در کنار حل مشکل برق، در زمینه مدیریت منابع آب نیز اقدامات مؤثری انجام دهد.

در ابتدای این دیدار سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشی از اقدمات انجام شده در این وزارتخانه را ارائه کرد.