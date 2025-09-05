پخش زنده
مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: ذخایر خونی استان کرمان کاهش یافته و در حال حاضر به همه گروهها به ویژه گروه خونی A و O نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ایرج شکوهی گفت:با توجه به فصل گرما و افزایش مسافرتها مراجعات مردم برای اهدای خون کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین اکنون زمان برداشت محصول خرما در مناطق شرق و جنوب استان کرمان است و از سوی دیگر در شهرستانهایی مانند سیرجان و رفسنجان نیز برداشت پسته تقریباً آغاز شده و به همین دلیل مراجعات به پایگاههای انتقال خون خیلی کم شده است.
شکوهی بیان کرد: بر همین اساس ذخایر خونی استان کرمان کاهش یافته و در حال حاضر به همه گروهها به ویژه گروه خونی A و O نیاز داریم
مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: قبلا ذخایر خونی استان کرمان تا ۱۰ روز پاسخگو بود و اکنون ذخایر ما به پنج روز کاهش پیدا کرده است.