مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: ذخایر خونی استان کرمان کاهش یافته و در حال حاضر به همه گروه‌ها به ویژه گروه خونی A و O نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ایرج شکوهی گفت:با توجه به فصل گرما و افزایش مسافرت‌ها مراجعات مردم برای اهدای خون کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: همچنین اکنون زمان برداشت محصول خرما در مناطق شرق و جنوب استان کرمان است و از سوی دیگر در شهرستان‌هایی مانند سیرجان و رفسنجان نیز برداشت پسته تقریباً آغاز شده و به همین دلیل مراجعات به پایگاه‌های انتقال خون خیلی کم شده است.

شکوهی بیان کرد: بر همین اساس ذخایر خونی استان کرمان کاهش یافته و در حال حاضر به همه گروه‌ها به ویژه گروه خونی A و O نیاز داریم

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: قبلا ذخایر خونی استان کرمان تا ۱۰ روز پاسخگو بود و اکنون ذخایر ما به پنج روز کاهش پیدا کرده است.