پخش زنده
امروز: -
در دولت چهاردهم ۱۰ قرارداد سرمایه گذاری در دوسایت مرکزی ومرزی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به اشتغالزایی ایجاد شده از ابتدای تاسیس تاکنون گفت: در دو سایت مرزی و مرکزی صورت مستقیم برای ۲۰۰ نفر، واحدهای مستقر در دو سایت مرزی ومرکزی دو هزار و ۲۵ نفر، شغل ایجاد شده است.
زارعی افزود: اشتغال روزانه نیروهای خدماتی میزان اشتغال ایجاد شده بین هزار و ۵۷۰ تا دو هزار و ۵۷۰ نفر است.
به گفته وی از ابتدای فعالیت منطقه تاکنون به صورت غیر مستقیم در دوسایت مرکزی و مرزی با توجه به خدمات صادراتی به کشور افغانستان، در قالب کارشناسان، تکنسینها، پیمکانکاران و کارگران ناوگان حمل ونقل تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر تعداد پرسنل شاغل در این سازمان در مرز ماهیرود ۵۷ نفر بوده که از این تعداد ۳۵ نفر بومی منطقهاند و تعداد پرسنل واحدهای مستقر در مرز ۵۷۲ نفراند و همچنین روزانه بیش از ۷۰ دستگاه جرثقیل و لیفتراک از افراد بومی منطقه و همچنین حدود هزار و ۵۰۰ الی دو هزار و ۵۰۰ کارگر برای تخلیه و بارگیری از افراد بومی در منطقه ویژه اقتصادی تردد دارند.
زارعی افزود: در حال حاضر تعداد ۸ مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش هشت میلیون و ۴۹۸ هزار و ۳۰۵ دلار و یک مجوز سرمایه گذاری با ارزش دو میلیون و ۱۰۰ هزار یورو توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران برای واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی صادر شده است و همچنین تعداد ۵ پرونده دیگر برای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی تشکیل و مراحل اداری ان در حال انجام است.
وی گفت: در دولت چهاردهم ۱۰ قرارداد سرمایه گذاری در دو سایت مرکزی ومرزی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی منعقد شده است.