به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این بازه زمانی جنوب، جنوب‌غرب و ارتفاعات مرکزی استان بیش از سایر مناطق مستعد شکل‌گیری ابر‌های همرفتی هستند و در این مناطق احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد‌های لحظه‌ای وجود دارد.

مریم سلاجقه افزود:در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، بارش‌ها می‌تواند به شکل ناگهانی و نقطه‌ای رخ دهد که در برخی نقاط باعث آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب و حتی سیلاب‌های محلی خواهد شد؛ همچنین احتمال بارش تگرگ نیز برای مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در بخش‌های جنوبی، شرقی و برخی نواحی غربی استان، علاوه بر وزش باد نسبتاً شدید، شرایط برای خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار مهیاست که می‌تواند کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی را به دنبال داشته باشد.

سلاجقه در پایان تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق جنوبی و جنوب‌غرب استان لازم است طی روز‌های آینده توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و کشاورزان نیز تدابیر لازم را برای کاهش خسارات احتمالی به محصولات خود در نظر بگیرند.