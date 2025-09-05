پخش زنده
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور بر لزوم برگزاری آئین چهرههای ماندگار میراثفرهنگی در اصفهان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی دارابی در بازدید از دو طرح بزرگ عمارت دلگشا و هتل سفید در شهر اصفهان، گفت: بیش از ۲۲ مورد مصوبه حاصل سفر دو روزه به استان اصفهان بود.
وی افزود: ازجمله این مصوبات، مقرر شد که چهرههای ماندگار میراثفرهنگی در اصفهان برگزار و خانه چهرههای ماندگار در این شهر ایجاد شود. همچنین بحث مرکز آموزش مرمت میراثفرهنگی که قرار شد اصفهان بهعنوان مرکز این کار در کشور و چرخه استادشاگردی از این طریق در استان اصفهان آغاز و هر چه سریعتر پیگیری و راهاندازی شود.
معاون میراثفرهنگی همچنین به طرح های دیگر اشاره کرد و گفت: درخصوص مرکز زریبافی در شهر کاشان، کارگاهی که درواقع داشت تعطیل میشد، بودجه و اعتباراتی برای این مرکز در نظر گرفته شد که هم رونق بیابد و هم آموزش در آنجا با قوت ادامه پیدا کند، همچنین برای نورپردازی باغ فین و توسعه آن برنامهریزیهایی انجام شد.
وی به موضوع تپه سیلک کاشان اشاره کرد و افزود: در مورد تپه سیلک کاشان با وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی هستیم و امیدوارم بهزودی شاهد حل شدن مشکلات مردم در این منطقه باشیم.
معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به برنامههای خود در شهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: در شهر اصفهان هم قرار شد که رویدادها و برنامههایی را داشته باشیم، همچنین مسئله توسعه گردشگری در اصفهان و بهخصوص مسئله زیرساختها همچون ساخت هتل نیز بررسی و قرار شد تا با ساخت چند هتل دیگر در این شهر موافقت شود.
دارابی در خصوص لایحه شرح وظایف وزارت میراثفرهنگی نیز گفت: در حال حاضر لایحه شرح وظایف وزارت میراث در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح است و پیشنهاد ما این است که در واقع سه سازمان مستقل، سازمان میراثفرهنگی، سازمان گردشگری و سازمان صنایعدستی در تشکیلات جدید میراث تشکیل شود.
معاون میراثفرهنگی کشور افزود : در استانها هم به دنبال این هستیم که سازمان مستقل برای هر سه حوزه تشکیل شود که هم بتوانند اختیارات بیشتری داشته باشند و هم گام بزرگی برای تمرکززدایی و تفویض اختیار در این زمینه برداشته باشیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت طرحهای گردشگری در اصفهان، بر حمایت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از طرحهایی که به توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در استان اصفهان کمک میکنند تأکید و ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از این طرحها، شاهد رونق بیشازپیش صنعت گردشگری در شهر تاریخی اصفهان باشیم.
با بهرهبرداری از طرح هتل سفید در اصفهان با زیربنایی بیش از ۴۰۰۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۸۳ میلیارد تومان ، ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم در این شهر ایجاد می شود همچنین با پایان عملیات مرمت و بازسازی عمارت دلگشا با زیربنایی بیش از ۴۰۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، زمینه اشتغال بیش از ۷ نفر بهصورت مستقیم فراهم خواهد شد.