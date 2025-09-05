در این طرح، ۱۴۰۰ سرباز آموزشهای عملی را در پایگاههای فنی و حرفهای دریافت خواهند کرد تا برای ورود مؤثر به بازار کار آماده شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح ملی مهتا با هدف ارتقاء مهارتهای شغلی سربازان وظیفه، از هفته اول مهرماه در استان مرکزی شروع میشود.
سرپرست معاونت امور جوانان، ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: این طرح با هدف توانمندسازی سربازان وظیفه طراحی شده و قرار است از هفته اول مهرماه بهصورت رسمی رونمایی شود.
احمدی با تأکید بر اینکه در مرحله اول، نیازسنجی مشاغل استان انجام خواهد شد تا آموزشها بر اساس احتیاج بازار کار منطقه تنظیم شوند؛ افزود: بیشتر آموزشها به صورت عملی بوده و در پایگاههای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای برگزار میشود.
او با اشاره به همکاریهای بین نهادی در اجرای این طرح ادامه داد: طرح مهتا با مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفهای و از طریق یکی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه جوانان اجرا خواهد شد.
به گفته سرپرست معاونت امور جوانان، ورزش و جوانان استان مرکزی در این مرحله از طرح، آموزشهای مهارتی برای ۱۴۰۰ سرباز وظیفه پیشبینی شده است.
احمدی خاطرنشان کرد: مخارج اجرایی طرح توسط وزارت ورزش و جوانان تأمین میشود و مکان برگزاری دورهها نیز در مراکز فنی و حرفهای با حضور مربیان تخصصی خواهد بود.