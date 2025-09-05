پخش زنده
«فاخره» و «سروش» دو رقم جدید گیاه گلرنگ است که با همت پژوهشگران کرمانی معرفی وبه ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پژوهشگران پژوهشگاه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان در دستاوردی کمنظیر و افتخارآفرین، برای اولین بار در ایران و غرب آسیا موفق به معرفی و ثبت دو رقم جدید گیاه گلرنگ با سطح بسیار بالای اولئیک اسید، عملکرد بالا و تحمل به خشکی شدند.
این دو رقم که با نامهای «فاخره» و «سروش» شناخته میشوند، با تأیید و صدور مجوز رسمی از سوی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در فهرست ملی ارقام گیاهی کشور قرار گرفتند.
این موفقیت حاصل سالها تلاش علمی و پژوهشی در آزمایشگاهها و مزارع تحقیقاتی دانشگاه و نتیجه پیگیریهای دقیق در زمینه غربالگری ژنتیکی، ارزیابیهای زراعی و آزمایشهای میدانی در شرایط اقلیمی متنوع است.
مقاومت چشمگیر در شرایط کمآبی و بازدهی مطلوب از ویژگیهای بارز این دورقم گیاه جدید است که آنها را به گزینهای ارزشمند برای توسعه کشت دانههای روغنی در کشور تبدیل کرده است.
انبوه سازی تولیدات این دانه روغنی از مهرماه آغاز خواهد شد.