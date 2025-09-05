سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، بر اهمیت برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید تأکید کرد و آن را نقطه‌ای برجسته در روابط فرهنگی دو کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، گریگور هاکوبیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران گفت: کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید پیام روشن صلح و گفت‌وگوی تمدنی را منتقل می‌کند.

وی با بیان اینکه برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید به ابتکار سفارت ارمنستان بود و پس از تأیید وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان، هماهنگی‌ها با همکاران ایرانی و وزارتخانه‌های مربوطه آغاز شده است، افزود: چند ماه پیش سفری به شیراز داشتم و در آنجا با استاندار فارس ملاقات کردم و پیشنهاد برگزاری کنسرت مطرح که با استقبال وی مواجه شد.

سفیر جمهوری ارمنستان در ایران گفت: همچنین این موضوع با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بررسی شد و همه همکاران آمادگی خود را برای برگزاری این کنسرت اعلام کردند.

هاکوبیان ضمن قدردانی از همراهی تمامی نهاد‌ها افزود: این کنسرت اهمیت ویژه‌ای دارد و پیام روشن صلح و گفت‌وگوی تمدنی را منتقل می‌کند. اجرای ارکستر صدساله در یکی از مهم‌ترین نماد‌های تمدنی جهان، نشان‌دهنده احترام متقابل به میراث تاریخی و اراده برای ایجاد پل‌های فرهنگی است. این برنامه نقطه مهمی در روابط فرهنگی دو کشور است، زیرا هنر زبان مشترک ملت‌هاست و زمینه آشنایی نزدیک‌تر میان مردم را فراهم می‌کند.

وی درباره نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه همکاری‌ها گفت: دیپلماسی فرهنگی مکمل روابط سیاسی و اقتصادی است و می‌تواند در‌ها و راه‌های همکاری را باز کند و ظرفیت‌هایی فراتر از مرز‌ها ایجاد کند.

هاکوبیان همچنین درباره سفر جاندیاسین، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، افزود : این سفر بنا به دعوت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران از ۱۵ تا ۱۷ شهریور انجام می‌شود.

وی گفت: آقای صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی ایران، اواخر سال گذشته سفری به ارمنستان داشت و در سفر اخیر رئیس‌جمهور به ارمنستان نیز همراه او بود. طی سفر پیش‌رو ملاقات‌هایی با مقامات بلندپایه انجام خواهد شد و همکاری دوستانه و صمیمانه میان وزرا و وزارتخانه‌ها شکل خواهد گرفت. توافق‌های پیشین با برنامه‌های نوین در حوزه آموزش، علم و فرهنگ همراه خواهد بود و انتظار می‌رود اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف به امضا برسد.

وی به حضور مهمانان اشاره کرد و افزود: غیر از وزیر آموزش، هیئت وزیر و ارکستر همراه، مهمانانی از تهران و جامعه ارمنی حضور خواهند داشت و بسیاری از علاقه‌مندان خارجی نیز تمایل دارند در این کنسرت شرکت کنند.

هاکوبیان گفت: دعوت از سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران از طریق سفیر جمهوری ارمنستان انجام شده است و انتظار می‌رود مراسم و کنسرت با شکوه و بی‌نظیری برگزار شود.