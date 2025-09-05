پخش زنده
امروز: -
کارشناسی اداره کل هواشناسی استان قزوین، جوی پایدار و آسمانی صاف و آفتابی برای آسمان استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، گفت: با توجه به خروجی مدلهای هواشناسی تا اوایل هفته آینده همچنان وضعیت جوی استان پایدار است و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.
وی افزود: از ساعات بعد از ظهر و عصر امروز جمعه، موج ضعیفی از منطقه عبور خواهد کرد که افزایش ابر را انتظار خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در پایان اعلام کرد:همچنین دمای هوا در طول روزهای آینده تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.