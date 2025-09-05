به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پارسا با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اجاره‌بهای اماکن استیجاری، گفت: طبق این بخشنامه، در شهر‌های با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، افزایش اجاره‌بها نسبت به قرارداد سال گذشته نباید از ۲۵ درصد تجاوز کند.

وی با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با هدف کنترل قیمت و کیفیت کالا‌ها و خدمات پرتقاضا در آستانه سال تحصیلی جدید، از فردا ۱۵ شهریور در سراسر استان آغاز می‌شود، گفت: با توجه به شروع خرید‌های دانش‌آموزی و افزایش تقاضا برای اقلامی نظیر لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش مدرسه و همچنین ضرورت نظارت بر خدمات آموزشی مدارس غیردولتی، این طرح نظارتی از نیمه شهریور تا ابتدای مهر در سطح استان اجرا می‌شود.

پارسا، با اشاره به اینکه اگر نظارت‌ها نیازمند اصلاح باشد بازنگری خواهد شد، اما همه موارد باید با همراهی مردم و فعالان صنفی انجام شود، افزود: برای نظارت بهتر، ثبت قرارداد‌های اجاره در سامان کاتب الزامی شده و به مرور، قرارداد‌های دستی حذف خواهد شد.