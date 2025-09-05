پخش زنده
در حالی که هوای کلان شهر اصفهان امروز سالم است شاخص کیفی هوا در شهرهای خمینی شهرو قهجاورستان برای گروههای حساس ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز جمعه چهاردهم شهریور با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای فیض، رهنان و ۲۵ آبان با عدد ۷۹، پارک زمزم و بزرگراه خرازی با عدد ۷۱، دانشگاه صنعتی ۶۹، خیابان رودکی ۹۵، خیابان زینبیه ۸۱، سپاهانشهر ۶۲، خیابان میرزا طاهر ۵۳ و هزار جریب ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۸۴ و ولدان ۱۶۵ AQI در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.
شاخص هوای خمینیشهر و شهر قهجاورستان به ترتیب با میانگین ۱۱۲ و ۱۱۷ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را در این مناطق نشان میدهد.