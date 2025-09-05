نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار مرکزی با صدور پیامی مشترک، هفته وحدت را به همه مسلمانان تبریک گفتند و بر اتحاد امت اسلامی در برابر کفر و استکبار جهانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این پیام آمده است: ماه ربیع الاول یادآور میلاد آخرین رسول خدا و پیامبر صلح و دوستی است که به حقیقت فصلی برای عمل به سیره آن مقام آسمانی بوده و هفته وحدت بی‌تردید نماد و پیام صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان ساز اسلام است.

در ادامه این پیام، اسم گذاری ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت، نتیجه اندیشه عمیق و هوشمندانه امام خمینی(ره) دانسته شده و آمده است: این ایام، نماد اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی در برابر کفر و استکبار جهانی است و روح اخوت اسلامی را در جامعه بیش از پیش زنده و جاری می‌سازد.

این پیام همچنین بر اهمیت وحدت به عنوان کلید پیروزی و عزت مسلمانان تأکید کرده و می‌افزاید: وحدت، جلوه‌ای از نصرت الهی است که بر اساس محبت و الفت میان دل‌ها و تأکید بر اشتراکات بنیادی دینی، تجلی می‌یابد و می‌تواند اندیشه «اتحاد» را فراتر از مرزهای جغرافیایی رقم بزند.

در قسمت پایانی این پیام نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار مرکزی فرارسیدن میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و هفته وحدت را به ویژه به مردم شریف و متدین استان مرکزی تبریک گفته و از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای نظام اسلامی مسئلت کردند.