همزمان باسراسر کشور، آزمون عملی و نظری جامع استاندارد‌های مهارتی و کار و دانش کشور در شهرستان نیشابور برگزار شد.

‍ ‍ ‍

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،کارشناس آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: آزمون عملی و نظری جامع استاندارد‌های مهارتی کار و دانش در سال جاری و به صورت متمرکز در شهرستان نیشابور همزمان با سراسر کشور برای مهارت آموزان برگزار شد.

نرجس مقدم پاشا گفت:در این دوره از آزمون‌ها، بیش از ۲۰۰ نفر شرکت کننده حضور داشتند و برگزاری آزمون در یک ساعت و به صورت متمرکز در سراسر کشور در رشته‌های گرافیک رایانه‌ای، تذهیب، نگارگری و تصویر سازی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای، منبت کاری، نگار گری، معرق کاری وعکاسی دیجیتال بصورت همزمان در دبستان امیرمعزی نیشابور برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در آزمون جامع استاندارد‌های مهارتی کار ودانش نیشابور هنرجویان مراکز مهارت آموزی «خادریان، پیشگامان عصر عدالت و پیشرفت، توحیدمنش، کاشکی و اتاق روشن» تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور حضور داشتند.

کارشناس آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: کسانی که به هر دلیل موفق به دریافت دیپلم نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به مراکز کاردانش تحت نظر این اداره با ارائه دادن دروس عمومی خودو گذرندان آزمون مهارتی موفق به دریافت دیپلم شوند.