شهرداری نوشهر در هفته دوم لیگ دسته یک با تک‌گل مهدی باقری، نخستین پیروزی فصل را مقابل شناورسازی قشم کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال شهرداری نوشهر در دومین هفته از رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، با کسب پیروزی خانگی مقابل شناورسازی قشم، نخستین سه امتیاز فصل را به نام خود ثبت کرد.

این دیدار شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور در ورزشگاه نوشهر برگزار شد و شاگردان کیانوش رحمتی موفق شدند با تک‌گل مهدی باقری در دقیقه ۵۰، تیم مهمان را شکست دهند.

نیمه نخست این مسابقه با وجود تلاش دو تیم برای گلزنی، بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید. در نیمه دوم، تیم میزبان با رویکردی هجومی‌تر وارد زمین شد و روی یک ارسال دقیق، باقری موفق شد دروازه شناورسازی را باز کند.

در ادامه، نوشهری‌ها دو موقعیت تک‌به‌تک را از دست دادند و شناورسازی نیز با دو ضربه به تیرک و چند حمله خطرناک، تا آستانه تغییر نتیجه پیش رفت اما درخشش دروازه‌بان شهرداری مانع از گلزنی تیم مهمان شد.

با این نتیجه، هر دو تیم با یک برد و یک باخت، سه امتیازی شدند و در جدول رقابت‌ها هم‌امتیاز هستند. این دیدار همچنین نخستین برد رسمی کیانوش رحمتی در قامت سرمربی شهرداری نوشهر بود.