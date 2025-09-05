بعد از رصد اطلاعاتی و با همکاری نیرو‌های پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تایباد، لاشه این دوقوچ در ۲ منزل مسکونی کشف شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی رئیس اداره محیط زیست تایباد گفت: در پی دریافت گزارشی از دوستداران محیط زیست در خصوص انجام تخلف شکار و صید در یکی از مناطق شکار ممنوع این شهرستان،

یوسف اربابی افزود: در بازرسی از این منازل مسکونی، یک قبضه اسلحه مجاز تک لول ساچمه زنی و ۹ عدد فشنگ ساچمه و بیش از چهار کیلوگرم گوشت قوچ وحشی کشف شد.

رییس اداره محیط زیست تایباد گفت: میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز یک راس قوچ وحشی با مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست و اصلاحات بعدی آن مبلغ ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال است و برای گونه جانوری از نوع میش سه برابر پیش بینی شده است.

اربابی اضافه کرد: شکار و صید هر یک راس قوچ وحشی بنا به تشخیص قاضی پرونده سه ماه تا سه سال حبس کیفری برای فرد متخلف به همراه دارد.

وی از شهروندان، دوستداران و همیاران محیط زیست تایباد خواست تا در صورت مشاهده تخلفات شکار و صید حوزه محیط زیست، موضوع را از طریق شماره تلفن ثابت ۰۵۱۵۴۵۳۳۰۴۰ و تلفن گویا ۱۵۴۰ اعلام کنند.