با وجود نزدیک شدن به پایان تابستان، حضور گردشگران داخلی و خارجی در شیراز همچنان پررونق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در حالی‌که روز‌های پایانی تابستان سپری می‌شود، موج سفر به شیراز همچنان ادامه دارد و این شهر میزبان مسافران است.

گردشگران در این روز‌ها با بازدید از جاذبه‌های مذهبی، تاریخی، چون حرم مطهر شاهچراغ(ع)، مجموعه جهانی تخت‌جمشید، باغ‌های ایرانی، آرامگاه‌های حافظ و سعدی و مراکز تفریحی و فرهنگی، لحظات به‌یادماندنی را تجربه می‌کنند.

شیراز با ترکیبی از تاریخ، فرهنگ، طبیعت و مهمان‌نوازی مردم، به یکی از پررونق‌ترین مقاصد سفر تابستانی در کشور تبدیل شده است.