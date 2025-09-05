نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر نقش بصیرت و استقامت در مقابله با جنگ نرم، شهدا را الگوی پایداری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهلودومین یادواره شهدای منطقه امامزاده میرافضل چهاردانگه ساری، با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان استانی در روستای واوسر برگزار شد.
آیتالله محمدباقر محمدیلائینی، نماینده ولیفقیه در استان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ مقاومت، گفت: ملت ایران در بصیرت و استقامت، در دنیا مثالزدنی است و دشمنان امروز با ابزارهای جنگ نرم، در پی تضعیف اراده ملت هستند.
وی با استناد به آیهای از سوره هود، استقامت را شرط رسیدن به هر هدف مادی و معنوی دانست و افزود: شهدای این منطقه با ایستادگی در سختترین شرایط، الگوی صبر و پایداری برای نسل امروز هستند.
آیتالله محمدیلائینی همچنین با اشاره به سوره یوسف، بصیرت را دومین ویژگی مشترک پیامبر و امت دانست و تأکید کرد: مردمی که بصیرت نداشته باشند، رهبر خود را درک نمیکنند و از مسیر ولایت فاصله میگیرند.
وی با هشدار نسبت به ابعاد جنگ نرم دشمن، گفت: رسانه، فرهنگ، حجاب، سبک زندگی و فضای مجازی ابزارهایی هستند که دشمن با آنها در حال تهاجم به باورهای جامعه اسلامی است و تنها راه مقابله، شناخت دقیق اهداف و نقشههای آنان با بصیرت و هوشیاری است.
این مراسم با مداحی حاج مهدی سلحشور و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، در فضایی معنوی برگزار شد و شرکتکنندگان با نثار فاتحه و گل، یاد و خاطره شهدای منطقه را گرامی داشتند.