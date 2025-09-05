به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرحومه مغفوره حاجیه خانم طاهره خراسانی والده گرانقدر شهیدان والامقام عباسعلی و حسینعلی خراسانی در سن ۸۸ سالگی؛ پس از سال‌ها صبر و ایثار به دیدار فرزندان شهیدش پیوست.

این مادر بزرگوار سال‌ها رنج فراق دو فرزند خود را تحمل کرد و سرانجام به جمع فرزندان شهیدش که در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، ملحق شد. شهیدان والامقام عباسعلی و حسینعلی خراسانی در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه و در عملیات کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و پیکر پاک این دو شهید در گلزار شهدای روستای خورزان دفن است.