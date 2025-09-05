رئیس سازمان بهزیستی کشور از آغاز اجرای طرح ملی «سلام» با هدف توانمندسازی سالمندان، معلولان و نوجوانان در کشور از شهرستان مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سید جواد حسینی شامگاه پنجشنبه در «همایش توانخواهان مبارکه» که در ارگ تاریخی نهچیر این شهرستان برگزار شد، افزود: طرح سلام (سلامت اجتماعی معلم‌محور) با هدف ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و رفع نارسایی‌هایی همچون نبود تمامیت، کفایت و عدالت در ارائه خدمات، در مدارس کشور اجرا می‌شود که آغاز آن از شهرستان مبارکه اصفهان خواهد بود

به گفته وی براساس این طرح، مدارس در شیفت بعدازظهر به محلی برای توانمندسازی سالمندان، ارائه خدمات به معلولان محلی، استعدادیابی و آموزش مهارت به نوجوانان و ایجاد تعاونی‌های محلی تبدیل خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه غربالگری‌های گسترده از جمله غربالگری بینایی و شنوایی به صورت ملی انجام شده افزود: تاکنون ۶۲ میلیون نفر تحت غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند و به واسطه این اقدامات از نابینایی ۵۵۰ هزار نفر جلوگیری شده است.

حسینی گفت: نرخ تنبلی چشم در ایران با مداخلات بهزیستی به یک و نیم درصد کاهش یافته که از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است.

وی در ادامه تأکید کرد: برخلاف تصور رایج، جامعه هدف بهزیستی تنها معلولان، سالمندان یا کودکان بی‌سرپرست نیستند، بلکه هر فردی در جامعه می‌تواند از خدمات تخصصی بهره‌مند شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، خط ۱۴۸۰ به صورت شبانه‌روزی مشاوره رایگان ارائه می‌دهد و سامانه ۱۲۳ در شرایط بحران به یاری مردم می‌شتابد.

حسینی همچنین از آغاز طرح بیمه رایگان اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری خبر داد و افزود: در شهرستان مبارکه علاوه بر پوشش کامل این قشر، ۳۰ درصد از زنان سرپرست خانوار شهری نیز از بیمه رایگان برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به بازدید از کمپ ترک اعتیاد شهرستان گفت: مرکز جامع توانمندسازی و صیانت از بهبود یافتگان در مبارکه ایجاد خواهد شد تا خدمات درمانی، آموزشی و شغلی برای این افراد فراهم شود.

رییس سازمان بهزیستی شامگاه چهارشنبه سیزدهم شهریور به اصفهان سفر کرد.

رونمایی از پوستر جشنواره معلولان، حضور در شورای اداری شهرستان‌های شاهین شهر، بُرخوار و مبارکه، نشست با استاندار، افتتاح و بازدید از چند طرح خدماتی بهزیستی از برنامه‌های سفر ۲ روزه وی به این استان بود.