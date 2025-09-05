بازدید مدیران آژانس‌های گردشگری عراق از مجموعه جهانی بیستون، با هدف گسترش همکاری‌های گردشگری میان ایران و عراق و معرفی جاذبه‌های تاریخی ایران به جهانگردان عراقی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ تعدادی از مدیران برجسته آژانس‌های گردشگری عراق با حضور در مجموعه جهانی بیستون، از تمامی جاذبه‌ها و آثار تاریخی این مجموعه به طور کامل دیدن کردند .

کتیبه بیستون یکی از مهم‌ترین و بی‌نظیرترین میراث‌های فرهنگی و تاریخی ایران به شمار می‌رود. این مجموعه شامل آثار باستانی مربوط به دوران هخامنشیان است که شامل کتیبه‌های تاریخی، نقش برجسته‌های باشکوه و آثار تاریخی متعدد می‌شود و در کنار آن طبیعت بکر و چشم‌انداز‌های گیرا، ترکیبی کم‌نظیر از تاریخ و طبیعت را ارائه می‌دهد.

مدیران گردشگری عراقی پس از بازدید از این مجموعه، با تحسین بی‌سابقه‌ای نسبت به غنای تاریخی و طبیعت بی‌نظیر این منطقه، ابراز داشتند که بیستون نه تنها یک مجموعه تاریخی، بلکه گنجینه‌ای زنده و پرارزش از فرهنگ و هنر ایران باستان است.

مهمانان عراقی همچنین ضمن توجه ویژه‌ به نقش برجسته‌های بزرگ هخامنشی در سنگ‌های عظیم حک شده ، آن را شایسته توجه جهانی دانستند.

راهنمای گردشگری مجموعه با ارائه توضیحاتی جامع درباره تاریخچه بیستون، اهمیت آثار تاریخی موجود و چشم‌انداز‌های طبیعی اطراف، زمینه را برای درک بهتر این مجموعه فراهم کرد و به سوالات میهمانان عراقی پاسخ داد.

فم‌تور گردشگری مدیران دفاتر خدمات مسافرتی بخش عرب نشین عراق با حضور ۱۴ نفر به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه که از ۱۱ شهریور ماه شروع شد ، تا امروز ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد.