معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاههای کشور نقاط قوت بسیاری دارند که باید برجسته شوند و توجه به کارکردهای فرهنگی دانشگاه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وحید شالچی در نشست هم اندیشی و گفتگوی مستقیم با دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاه ملایر بر لزوم توجه به کارکردهای فرهنگی دانشگاه تاکید کرد و افزود: نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی و شهروند متعهد بیبدیل است و تنها جایی است که برای پرورش نیروی انسانی جایگزینی ندارد.
او با بیان اینکه در ستاد مجموعه برنامههایی برای اتصال انجمنهای علمی دانشگاهها به پارکها و مراکز علم و فناوری داریم، تأکید کرد: دانشگاه موذن جامعه است و باید نقاط قوت و ضعفها را به درستی دید.
شالچی، دانشگاه ملایر را دانشگاه پویایی دانست و با اشاره به کارکردهای سهگانه دانشگاه در حوزههای آموزش، پژوهش و فرهنگ، افزود: دانشگاهها همواره نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند.
او با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال القای فضای ناامیدی علیه دانشگاههای کشور است، تصریح کرد: بیشترین اخبار دانشگاه در شبکههای ضدانقلاب، با رویکرد اصلی ایجاد نا امیدی منتشر میشود، در حالیکه دانشگاه ایرانی بخشی از نهاد پیشرفت کشور است.
شالچی گفت: دانشگاههای کشور دستاوردهای بزرگی همچون توان بازدارندگی دارند که در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نمایش داده شد و نشان از دانش بالای هوا فضای ما بود.
این مسئول همچنین به برنامههای معاونت فرهنگی برای حمایت از انجمنهای علمی اشاره کرد و گفت: در برگزاری اردوهای علمی و بازدید از مراکز صنعتی که ملایر به چند مورد از آنها نزدیک است، کمک خواهیم کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز به روند رو به رشد دانشگاه ملایر در حوزههای مختلف اشاره و تأکید کرد: با مشارکت دانشجویان و نگاه همهجانبه به توسعه دانشگاه، باید آینده را بهتر از قبل بسازید.
احمد آریایینژاد تاکید کرد: به متظور افزایش انگیزه و تشویق دانشجویان برای متاهل شدن مبلغ کار دانشجویی برای دانشجویان متاهل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.