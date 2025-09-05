ناوگان جهانی «الصمود» اعلام کرد: سازمان غیردولتی امداد ایتالیایی «Emergency»، کشتی نجات خود به نام «لایف اسپورت» را برای پیوستن به این ناوگان کمک‌رسانی به غزه اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کشتی ۵۱ متری که معمولاً در عملیات نجات مهاجران در دریای مدیترانه فعالیت می‌کند، این بار حمایت پزشکی و لجستیکی به مردم غزه ارائه خواهد کرد.

طبق گزارش ناوگان الصمود، این کشتی به جمع ده‌ها قایق و صد‌ها نفر از ۴۴ کشور مختلف می‌پیوندد تا کمک‌رسانی به غزه را تقویت کند.

پیش‌تر نیز اعلام شد: «ماندلا ماندلا» نوه رهبر فقید آفریقای جنوبی به این ناوگان پیوسته است.

کاروان اصلی ناوگان الصمود روز یکشنبه از بندر «بارسلونا» در اسپانیا حرکت کرده و کاروان دیگری صبح دوشنبه از بندر «جنوا» در شمال غرب ایتالیا به آن ملحق شد.

انتظار می‌رود کاروانی دیگر نیز روز یکشنبه از تونس حرکت کند تا در مسیر خود به غزه به این گروه بپیوندد.

این ناوگان شامل اتحاد ناوگان آزادی، جنبش غزه جهانی، ناوگان الصمود و سازمان «الصمود نوسانتارا» مالزیایی است و هدف آن رساندن کمک‌های انسانی و حمایت از مردم تحت محاصره غزه است.