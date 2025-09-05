



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد قیومی به اقدامات مهم این مجموعه اشاره کرد و گفت: موضوع برقی‌سازی ناوگان برای اولین بار در این دوره آغاز شد و کار بزرگی در این حوزه انجام گرفت. همچنین نوسازی ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس پس از سال‌ها، از اقدامات برجسته شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری به شمار می‌رود که پایتخت را بار دیگر صاحب اتوبوس‌های جدید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تعهد به مجموعه و رسیدگی به امور رفاهی کارکنان گفت: وظیفه داریم هرچه در توان داریم برای بهبود رفاه کارکنان انجام دهیم و بهترین اقدامات را در این حوزه برنامه‌ریزی کنیم

قیومی در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی مراکز علمی در مهر اشاره کرد و افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید، اوج ترافیکی خواهیم داشت. بر این اساس، باید با آمادگی کامل، ناوگان را به صورت ۱۰۰ درصد برای ارائه خدمات به شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید، آماده کنیم.

وی افزود: مناطق باید نظارت دقیقی بر خطوط داشته باشند، مشکلات را شناسایی کرده و بازبینی خطوط را انجام دهند. در صورت نیاز به خطوط جدید، باید سازماندهی لازم صورت گیرد تا شهروندان به راحتی به مترو و حلقه حمل‌ونقل عمومی متصل شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اضافه شدن هزارو ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان از مهر سال گذشته تا کنون، تأکید کرد: حوزه فنی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا اتوبوس‌ها برای مهر در بهترین وضعیت قرار داشته باشند و معاونت بهره‌برداری نیز با بالاترین بهره‌وری از آن‌ها استفاده کند.

وی همچنین از آمادگی برای پذیرش پیشنهادات و نوآوری‌ها در راستای ارتقای خدمات خبر داد و گفت: هر منطقه باید برنامه ویژه‌ای برای بازگشایی مراکز علمی ارائه کند. با توجه به تفاوت‌های هر منطقه و تعداد مراکز آموزشی، برنامه‌ریزی‌ها باید خاص و عملیاتی باشد و از تجربیات سال‌های گذشته بهره گرفته شود.





قیومی با اشاره به افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، از تمهیدات گسترده این شرکت برای خدمت‌رسانی بهتر به دانش‌آموزان، دانشجویان و شهروندان خبر داد و افزود: طی سه‌ماه نخست امسال، ۷۰ دستگاه اتوبوس دیزلی جدید تولید داخل به ناوگان تهران افزوده شده‌اند

.قیومی در بخش دیگری از صحبت های خود به تلاش جدی برای تقویت ناوگان پاک اشاره کرد و افزود: ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید در مسیر ترخیص و دریافت قرار دارند و در تلاش هستیم از ابتدای مهر فعالیت خود را در تهران آغاز کنند. با ورود این اتوبوس‌ها به پایتخت، شمار اتوبوس‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.