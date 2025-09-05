به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جمالی نژاد در جلسه بررسی راهکار‌های احیا و بهره‌برداری کارخانه تاریخی و عظیم ریسباف اصفهان که با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد گفت : تعیین تکلیف این طرح عظیم ، گامی اساسی در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری استان پهناور اصفهان است.

استاندار اصفهان افزود : بلاتکلیفی طرح موزه ریسباف موضوعی است که سال‌ها دغدغه دوستداران میراث‌فرهنگی و فعالان گردشگری استان است و امیدوارم با به ثمر نشستن تلاش‌ها هر چه زودتر شاهد خبر‌های خوبی از این کارخانه تاریخی و عظیم باشیم.

وی گفت : تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و شهرداری اصفهان امضاء شد که گامی مهم در زمینهٔ تحقق اهداف این طرح محسوب می‌شود. این تفاهم‌نامه شامل مواردی، چون عقد قرارداد شفاف، تعیین برنامه اجرایی مدون، تخصیص اعتبارات لازم و همچنین پیگیری موازی اقدامات باهدف جذب سرمایه‌گذار و نظارت دقیق بر روند اجراست.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه، افزود : مصمم هستیم با هم‌افزایی و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی، این طرح را به سرانجام برسانیم تا ریسباف اصفهان بتواند به‌زودی به یکی از ظرفیت‌های برجسته فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود و شاهد شکوفایی و رونق آن در آینده نزدیک باشیم.

جلسه بررسی راهکار‌های احیا و بهره‌برداری کارخانه تاریخی و عظیم ریسباف اصفهان، با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران استان برگزار شد.