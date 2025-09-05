هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری آماده بهره‌برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار گفت: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در استان آماده بهره‌برداری است، که از این تعداد ۸۰۰ واحد تکمیل و قابل سکونت و ۳۰۰ واحد هم بالا ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

استاندار در شورای مسکن گفت: مسکن یکی از ضرورت‌های مردم است وطرح نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار شدن قشر کم‌درآمد جامعه در دستور کار قرار گرفت که در اجرا با چالش‌هایی مواجه شده است.

مردانی گفت: با توجه به متقاضیان دارای شرایط که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند مدیران دستگاه‌های اجرایی مانند منابع طبیعی و فرمانداران برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت اقدام کنند.

وی افزود: ۶ شهر از ۴۳ شهر استان که بدون زمین هستند.

استاندار از شرکت‌های خدمات‌رسان خواست برای ایجاد خدمات زیربنایی طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن اقدام کنند.

مردانی افزود: در شهرکرد حدود ۱۰ هزار واحد در حال ساخت است که هیچ خدماتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

صدور تفکیکی اسناد قطعات نهضت ملی مسکن و تعیین مالیات بر ارزش‌افزوده از مصوبات شورای مسکن بود.