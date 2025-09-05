پخش زنده
استاندار اصفهان از امضای تفاهمنامه برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه ریسباف و واگذاری آن از میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد در حاشیه نشست بررسی مسائل مربوط به کارخانه ریسباف اصفهان با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه این کارخانه دغدغه همه میراثدوستان است ادامه داد: در این جلسه با حضور ذینفعان از جمله مدیرکل میراث فرهنگی، شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی این شهر، تفاهمنامهای با چند بند به امضا رسید.
وی با اشاره به مفاد این تفاهمنامه بیان کرد: مطابق این تفاهمنامه مقرر شد که قراردادی بین ادارهکل میراث فرهنگی استان و شهرداری اصفهان با توجه به دغدغههای دو طرف منعقد شده و مطابق آن زمانبندی اقدامات، اعتبارات لازم و مصوبات مورد نیاز مشخص شد.
استاندار اصفهان افزود: همچنین مقرر شد به موازات آن اقدامات قانونی برای واگذاری بهرهبرداری از این کارخانه از میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان انجام و دغدغههای نهادهای نظارتی طی این اقدام برطرف شود تا شهرداری اصفهان بتواند فعالیتهای مورد نیاز را به انجام برساند.
مجموعه تاریخی کارخانه ریسباف از آخرین بازماندههای کارخانههای ریسندگی پشم اصفهان است که در مساحتی حدود ۷۴ هزار مترمربع با زیربنای حدود ۵۴ هزار مترمربع در محور تاریخی چهارباغ بالای اصفهان واقع شده است.
این بنا که در سال ۸۱ به ثبت آثار ملی ایران رسید، در اختیار بانک ملی قرار داشت و از دوران دولت دهم تصمیم بر آن شد تا مالکیت آن با رعایت قوانین برای ایجاد موزه منطقه اصفهان به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل شود؛ اما این اتفاق بدلیل آنچه که «تعلق سرمایه مالی کارخانه ریسباف به سهامداران بانک ملی» خوانده میشد، معطل ماند تا اینکه آذر سال ۱۴۰۲ برای نجات این کارخانه تاریخی، ریسباف بطور رسمی به اداره کل میراث فرهنگی اصفهان تحویل داده شد.
این بنا اردیبهشت پارسال برای احیا و نجات بخشی در اختیار شهرداری اصفهان قرار گرفت تا مرمت شود.