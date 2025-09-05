پخش زنده
مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد: برخی گزارشهایی که در رسانهها و فضای مجازی درباره این مرمت منتشر میشود، از پایه و اساس کارشناسی برخوردار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانهای تاریخی در پشت گنبدخانه مسجد جامع کبیر یزد که سالها بهصورت نیمهمخروبه و انباشته از نخاله و زباله رها شده بود، این روزها به همت هیئت امنای مسجد و با نظارت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان در مسیر بازسازی و مرمت قرار گرفته است.
مدیر پایگاه میراث جهانی یزد با بیان اینکه خانه متعلق به هیئت امنای مسجد جامع کبیر است، گفت: وضعیت بنا بهشدت نابسامان بود و حتی نخالهها و زیرزمینهای دستکند ناشناختهای در آن نمایان شد. در همان ابتدا با پیشنهاد میراثفرهنگی، مجوز اضطراری خاکبرداری و نخالهبرداری صادر تا از آسیب احتمالی به گنبدخانه جلوگیری شود.
به گفته مجید علومی، پس از این اقدامات اولیه، مرمتهای استحکامی بر روی بنا و همچنین بر روی چند پشتبند گنبدخانه مسجد که در این زمین قرار داشت، انجام گرفت.
او با اشاره به اینکه پس از پایان نخالهبرداری، مشاور متخصصی برای برداشت، مستندنگاری و تهیه طرح احیای بنا انتخاب شد، افزود: طرح تهیهشده نیز هماکنون به ادارهکل میراثفرهنگی ارسال و در شورای فنی بررسی شد و پس از تصویب، مراحل اجرایی تکمیلی بر اساس همان مصوبات انجام میشود.
مدیر پایگاه میراث جهانی یزد تأکید کرد: این طرح با نظارت دقیق کمیته و شورای فنی پیش میرود و تاکنون دو بازدید تخصصی از محل صورت گرفته است. حتی دیوارهایی که در فضای خانه اجرا شده، صرفاً با هدف استحکامبخشی و ایمنی بنا بوده است.
علومی اظهار داشت: متأسفانه برخی گزارشهایی که در رسانهها و فضای مجازی منتشر میشود، از پایه و اساس کارشناسی برخوردار نیست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این خانه در عرصه میراث جهانی یزد قرار دارد و مسجد جامع نیز در فهرست نامزدهای ثبت جهانی مساجد است، حساسیتها و دقتهای لازم در اجرای طرح در بالاترین سطح رعایت میشود.
مدیر پایگاه میراث جهانی یزد ادامه داد: ما به نقد سازنده و همراهی علاقهمندان و دلسوزان میراث نیازمندیم، اما انتظار داریم انتشار خبرها و گزارشها با هماهنگی کارشناسان میراثفرهنگی و بهصورت دقیق صورت گیرد تا موجب تشویش اذهان عمومی فراهم نشود.