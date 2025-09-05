به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور و تقویت نا پایداری‌های جوی به تدریج از امروز تا اواسط هفته آینده بر سرعت وزش باد و گرد و خاک افزوده می‌شود، در مرز شرقی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید سبب کاهش دید میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی نیز، در این مدت دما به طور نسبی افزایش می‌یابد.

صبح امروز سربیشه با ۱۱ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۳۴ و ۱۳ درجه سلسیوس ثبت شد.