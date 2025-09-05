پخش زنده
فرماندار اسکو بر لزوم مبارزه جدی با آفت کرم خراط که یکی از تهدیدات اصلی باغات گردوی این شهرستان است تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمد باقر آقایی در نشستی با مسئولان و کارشناسان جهادکشاورزی گردو را از محصولات استراتژیک و مهم منطقه اسکو خواند.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از آفت کرم خراط بر ضرورت مقابله علمی و گسترده با این آفت تاکید کرد.
فرماندار شهرستان اسکو گفت:برگزاری کارگاههای آموزشی برای آشنایی باغداران با روشهای کنترل و مدیریت این آفت از سوی مدیریت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
وی این اقدامات را با هدف حفظ و افزایش کیفیت محصول گردو و صیانت از سرمایه باغداران توصیف کرد.
وی افزود:کرم خراط این روزها به یکی از نگرانیهای اصلی باغداران گردوی شهرستان اسکو تبدیل شده است. آفتی که اگر به موقع کنترل نشود خسارتهای جبرانناپذیری به درختان کهنسال گردو وارد میکند.
گفتنی است شهرستان اسکو با سطح زیر کشت ۲ هزار و ۵۰ هکتار و تولید ۴ هزار و ۵۰۰ تن گردوی مرغوب رتبه برتر تولید این محصول در شمال غرب کشور را دارد.