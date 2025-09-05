تیم شنای جانبازان و توانیابان استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم شنای آقایان هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان همدان، برای رقابت در بیست‌وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و ششمین دوره تحت نظر کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC)، عازم این رقابت‌ها شد.

با توجه به برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور شنا فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان ویژه آقایان و ششمین دوره تحت نظر IPC، تیم شنای هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان در این دوره از مسابقات حضور می‌یابند.

تیم اعزامی استان همدان متشکل از مجید شوندی، حاجی کریمی، شایان هامیان و علیرضا مرادی، از ورزشکاران خوب و برجسته این حوزه است و حمیدرضا شایانی مربیگری و سرپرستی تیم را بر عهده دارد.