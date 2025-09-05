در برخورد یک خودرو پژو با موتورسیکلت در محور چالوس–کرج، چهار نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با موتورسیکلت در محور چالوس–کرج، چهار نفر دچار آسیب شدند که دو نفر از آنان به بیمارستان منتقل شدند.
غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اعلام کرد: این حادثه ساعت ۲۳ پنجشنبه ۱۳ شهریور در محدوده کیلومتر ۷۵ محور چالوس–کرج، منطقه خاکک رخ داد و بلافاصله تیمهای امدادی پایگاه ندا و کندوان به محل اعزام شدند.
وی افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، دو نفر از مصدومان را به بیمارستان آیتالله طالقانی چالوس منتقل کردند. عملیات امداد و انتقال تا ساعت ۳:۴۰ بامداد روز جمعه ادامه داشت.
فخاری با اشاره به اهمیت آمادگی تیمهای عملیاتی در محورهای پرتردد استان، تأکید کرد: حضور بهموقع نیروهای امدادی نقش مهمی در کاهش آسیبهای حوادث جادهای دارد.