پخش زنده
امروز: -
چهار صیاد متخلف در زرینهرود و دو زندهگیر پرنده سهره طلایی توسط محیطبانان شاهیندژ دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری شش متخلف صید و زندهگیری پرندگان در این شهرستان خبر داد.
به گفته جواد اصلانی، مأموران یگان حفاظت در دو عملیات جداگانه موفق به دستگیری چهار صیاد متخلف در رودخانه زرینهرود و دو زندهگیر سهره طلایی شدند.
اصلانی تشریح کرد: از صیادان متخلف لاشه تعدادی سیاهماهی رودخانهای، سه رشته تور دامی، دو رشته تور سالیک و چهار عدد قلاب ماهیگیری کشف و ضبط شد. همچنین در جریان دستگیری زندهگیران پرنده، چهار قطعه سهره طلایی، دو عدد قفس و یک تور مخصوص زندهگیری به دست آمد.
وی در ادامه افزود: برای تمامی متخلفان پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد. پرندگان کشفشده نیز پس از تنظیم صورتجلسه، در محل رهاسازی و به طبیعت بازگردانده شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ تأکید کرد: گشتزنی و بازدید از صیدگاههای مهم این شهرستان بهصورت شبانهروزی ادامه دارد و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد.