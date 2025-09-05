حماس: سخن ترامپ فقط ایده است
اسامه حمدان از رهبران حماس گفت: سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ غزه با آزادی اسرای اسرائیلی فقط یک ایده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، اسامه حمدان از رهبران حماس در گفت و گو با الجزیره افزود: حماس علاقهای به شنیدن سخنان مثبت ندارد، بلکه خواهان یک پیشنهاد سیاسی روشن و اقدام عملی است که تجاوز را متوقف کرده و عقبنشینی نیروهای اشغالگر را تضمین کند.
اسامه حمدان تأکید کرد: حماس با هر پیشنهادی جدی برخورد خواهد کرد به شرط آن که شامل خواستههای فلسطینیان باشد و به وضوح به آن بپردازد.
حمدان گفت: حماس از ابتدا یک توافق جامع برای پایان جنگ غزه پیشنهاد داده بود که بر اساس آن دشمن صهیونیستی از تمام غزه عقبنشینی کند و در ازای تعداد توافقشدهای از اسرای فلسطینی، اسرای اسرائیلی آزاد شوند، محاصره غزه پایان یابد، گذرگاهها باز شده و بازسازی آغاز شود.
حمدان از ترامپ خواست تا به رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن برای پایان دادن به جنگ فشار وارد کند و یادآور شد که در هم شکستن اراده مردم فلسطین غیرممکن است و این مردم هرگز تسلیم نمیشوند.
اسامه حمدان تأکید کرد: حماس و گروههای فلسطینی در ۱۸ اوت با پیشنهاد میانجیگران موافقت کردند، اما این رژیم صهیونیستی است که هنوز پاسخی نداده است.
به گفته حمدان، موضع حماس همان پایان دادن به تجاوز علیه مردم فلسطین و مقابله با اشغالگری و ماشین جنگی آن در میدان با تمام امکانات است.
وی گفت: دشمن صهیونیستی فقط به غزه حمله نمیکند، بلکه با توجه به تهدیدات بتسلیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیلی قصد دارد نیمی از اهالی کرانه باختری را به اردن آواره کند.