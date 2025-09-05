پخش زنده
مدیر واحد مرکز آزمون خودرو و محیط زیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از اجرای استاندارد ملی مبدلهای کاتالیستی خودرو برای کالاهای وارداتی و داخلی از آذر ماه امسال خبر داد و گفت: خودروسازان و قطعهسازان نیز موظف به رعایت این استاندارد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی مولانا با اعلام این خبر گفت: مبدلهای کاتالیستی یکی از قطعاتی است که کنترل آلایندههای خروجی از اگزوز را بر عهده دارند، سازمان ملی استاندارد، با هدف نظارت کیفی و کنترل واردات و تولیدات داخلی مبدلهای کاتالیستی، اقدام به تدوین استاندارد ملی کرد که در نهایت، استاندارد ملی به شماره ۲۳۲۱۲ در سال ۱۴۰۲ تهیه و جهت اجرا برای مبدلهای کاتالیستی دردستورکار قرار گرفت، اما به دلیل آمادگی نداشتن آزمایشگاههای کشور، اجرای این استاندارد با تأخیر مواجه شد.
مولانا با بیان اینکه این استاندارد شامل پنج آزمون کلیدی است؛ ادامه داد: هم اکنون با تجهیز آزمایشگاه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به دستگاه نشر اتمی ICP و سایر تجهیزات پیشرفته، آمادگی کامل برای اندازهگیری فلزات گرانبها مانند پالادیوم، رودیوم و پلاتین در کاتالیستها فراهم شده است.
وی با اشاره به اجرای کامل استاندارد ۲۳۲۱۲ مبدلهای کاتالیستی، از یکم آذرماه امسال؛ گفت: با اجرای این استاندارد همه مبدلهای کاتالیستی، چه وارداتی و چه تولید شده در داخل، باید تحت آزمونهای این استاندارد قرار بگیرند. خودروسازان و قطعهسازان نیز موظف به رعایت الزامات این استاندارد هستند.
مولانا همچنین از همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل کیفیت کاتالیستهای خودروها خبر داد و گفت: نتایج این آزمونها میتواند به سازمان محیط زیست در نظارت بر کیفیت کاتالیستهای نصب شده روی خودروها کمک شایانی کند.
مدیر مرکز آزمون خودرو و محیط زیست ISQI با ابراز امیدواری از تجهیز و تکمیل این آزمایشگاه در مجتمع آزمایشگاهی ایمنی و سنجش آلایندگی خودرو ISQI، گفت: در حال حاضر، این قبیل آزمونها غالباً در آزمایشگاههایی انجام میشود که خود، تولیدکننده این قطعات هستند. اما ISQI بهعنوان تنها آزمایشگاه مستقل از خودروساز و قطعهساز، میتواند به عنوان دستگاهی ناظر و بیطرف، این آزمونها را انجام دهد.
