هوای پایتخت سالم و در وضع قابل قبول
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت در ساعت ۱۱ صبح جمعه ۱۴ شهریور در شرایط قابل قبول قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۸ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۵ و کیفیت هوا در وضع قابل قبول است.
از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۹۴ روز قابل قبول، ۵۸ روز ناسالم برای گروههای حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.