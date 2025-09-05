به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار شهرستان پلدشت گفت: برای سهولت در رفت آمد مردم و توسعه روستا‌های این شهرستان در نیمه اول سال جاری در ۹ روستای شهرستان پلدشت طرح هادی و آسفالت معابر با اعتباری بالغ بر ۱۸ و نیم میلیارد تومان انجام گرفته است.

رعنا قرباتی خاطر نشان کرد: در نیمه دوم سال جاری برای اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستایی شهرستان پلدشت مبلغ ۱۸ میلیارد تومان اعتبار در کمیته برنامه ریزی و از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد ماکو مصوب شده است که تا پایان سال جاری در ۵ روستای این شهرستان اجرائ خواهد شد.

وی گفت: تاکنون ۵۴ درصد از معابر روستایی شهرستان پلدشت زیر سازی و آسفالت ریزی شده است.

با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از ۱۰ هزار خانوار روستایی شهرستان پلدشت با جمعیتی بالغ بر ۳۸ هزار نفر از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.