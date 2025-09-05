پخش زنده
امروز: -
موعود بنیادیفرد مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا را سوت میزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موعود بنیادیفرد دیدار دو تیم سلانگور مالزی و بانکوک یونایتد تایلند از گروه G مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ را سوت خواهد زد.
این دیدار روز پنجشنبه ۲۷ شهریور به میزبانی سلانگور مالزی برگزار میشود.
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادیفرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمکهای وی قضات این بازی را برعهده دارند و بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از هند و نماینده مسابقه از کشور سنگاپور انتخاب شده است.