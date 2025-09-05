با ابلاغ رسمی ساتبا و در صورت استفاده اینورتر‌های هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری، صاحبان این نوع نیروگاه‌های انشعابی هنگام قطع برق می‌توانند از برق تولیدی نیروگاه خود استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید مهدی حسینی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبادر همین خصوص گفت؛ استفاده از اینورتر‌های هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیر‌های متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز. به فروش برق خود اقدام نمایند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

وی تصریح کرد؛ براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قرارداد‌های مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا در پایان تاکید کرد: ساتبا و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.