مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: مجوز واردات بنزین سوپر از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و چند شرکت خصوصی ثبت سفارش کردهاند که فرآیند آن در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، محمدصادق عظیمیفر در حاشیه آیین بهرهبرداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان (KHT) در جمع خبرنگاران با اشاره به مجموعهای از اقدامهای گسترده انجامشده در صنعت پالایش کشور طی ماههای اخیر، اظهار کرد: امروز در سایه اجرای طرحهای زیستمحیطی، پروژههای افزایش ظرفیت و کیفیت تولید، توسعه زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی و همچنین مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، صنعت پالایش کشور توانسته است در مسیر پایداری تولید و تأمین مطمئن سوخت موردنیاز کشور گامهای بلندی بردارد و چشمانداز روشنی برای آینده ترسیم کند.
وی با بیان اینکه امروز یک طرح زیستمحیطی پالایشگاه اصفهان یعنی کیفیسازی نفت سفید این پالایشگاه به بهرهبرداری رسیده است، بیان کرد: این پروژه ضمن ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی، پایداری تولید این پالایشگاه را تضمین میکند و امیدواریم در ادامه نیز سایر طرحهای کیفیسازی و زیرساختی این پالایشگاه به نتیجه برسد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه کشور طی سالهای اخیر بهدلیل رشد مصرف با پدیده ناترازی سوخت مواجه شده است، افزود: چند سال پیش ایران از صادرکننده فرآوردههای نفتی به واردکننده تبدیل شد و برای فائق آمدن بر این چالش، دو مسیر موازی یعنی افزایش تولید کیفی و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت، از این رو در یک سال گذشته با افزایش خوراک پالایشگاههای موجود و راهاندازی برخی واحدهای جدید، روزانه نزدیک به ۵ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه شده است.
عظیمیفر با بیان اینکه در کنار این افزایش تولید، مجموعهای از طرحهای جدید پالایشی نیز در دست اجراست که بخشی از آنها در ماههای آینده به بهرهبرداری میرسد، افزود: راهاندازی پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای آدیش جنوبی و پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای مهرخلیجفارس در بندرعباس، طرحهای کیفیسازی فرآوردههای نفتی در پالایشگاهها مانند طرح DHT پالایشگاه شیراز و کیفیسازی بنزین پالایشگاه تهران از جمله طرحهایی است که در ماههای آتی به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین با اشاره به زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی گفت: از آنجا که بخش عمده تولید پالایشگاهها در جنوب کشور انجام میشود و بخش اعظم مصرف در مناطق شمالی متمرکز است، توسعه خطوط انتقال اهمیت ویژهای دارد، از این رو در هفته گذشته با حضور رئیسجمهور ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی شامل خط بندرعباس – رفسنجان و سبزآب شازند با سرمایهگذاری بیش از ۷۲۰ میلیون دلار به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پهش فرآوردههای نفتی ایران درباره اقدامهای مدیریت مصرف گفت: اگرچه متولی اصلی مصرف دستگاههای دیگر هستند، اما همکاران ما در بخشهای مختلف صنعت پالایش نیز در این حوزه فعال بودهاند. طرحهای نوسازی ناوگان حملونقل که چند سال متوقف بود، مجدداً با استفاده از اوراق صرفهجویی احیا شد.
عظیمیفر افزود: همچنین طرحهای متنوعسازی مصرف، بهویژه توسعه سیانجی که در دو سال گذشته به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، مجددا فعال شد و با انتشار اوراق صرفهجویی گاز، حدود ۴۰ میلیون دلار از مطالبات معوق پرداخت شد. در همین هفته طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی به دوگانهسوز آغاز شد و اطلاعرسانی آن نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات جدی در حوزه مصرف، قاچاق سوخت است که بهدلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی همواره چالشآفرین بوده است، تصریح کرد: دولت و شخص رئیسجمهوری توجه ویژهای به این موضوع داشتهاند و با بهرهگیری از روشهای نوین دادهکاوی و هوشمندسازی، بخشی از کارتهای سوخت غیرواقعی شناسایی و ابطال شد و دفاتر صدور متخلف مورد برخورد قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامها برای نخستینبار در سال جاری روند مصرف نفتگاز معکوس شد و بهطور میانگین ۴ تا ۵ درصد کاهش مصرف ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه استمرار افزایش تولید نیازمند تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرای پروژههاست، گفت: مسیر پیش روی صنعت پالایش مسیری دشوار است و نیاز به همکاری همه دستگاهها و ذینفعان دارد تا توسعه پایدار ادامه یابد. در بخش مصرف نیز دستگاههای متولی باید مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند چرا که بنزین با قیمتی یارانهای و بسیار ناچیز، حدود ۲ سنت به دست مردم میرسد و باید نسبت به آن وسواس و دلسوزی بیشتری داشت تا اتلاف به حداقل برسد و بهرهوری افزایش پیدا کند.