فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۲۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مهدی مهدوی کیا گفت: در پی وقوع سرقت در شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۲۶ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمان‌های نیمه کاره، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و گوشی تلفن همراه اعتراف که پس از تشکیل پرونده، برایسیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.