مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در نشست مشترک با مدیران شرکت لوله‌سازی اهواز با اشاره به اهمیت خطوط لوله در صنعت نفت، بر تامین به موقع و باکیفیت این تجهیزات برای استمرار تولید و افزایش ظرفیت برداشت از میادین نفتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهندس حمید دریس مدیرعامل این شرکت و جمعی از مدیران و روئسا با حضور در شرکت لوله سازی اهواز نشست مشترکی با مهندس محمدرضا دانیاری مدیرعامل و برخی مدیران این شرکت به منظور ایجاد تعامل و همکاری برگزار کردند.

دریس، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در این جلسه با اشاره به اهمیت خطوط لوله در تداوم تولید و توسعه میادین نفتی گفت: افزایش تولید، توسعه مخازن و نگهداشت و استمرار تولید وابسته به تامین خطوط لوله است و در صورت بروز مشکل یا کمبود در این بخش، نه تنها استمرار تولید بلکه ایمنی تأسیسات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های افزایش تولید در شرکت به‌خوبی در حال اجرا و پیگیری است، اظهار داشت: تولید لوله‌های کیسینگ در شرکت لوله سازی اهواز مایه خرسندی است، با این حال کیفیت این لوله‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه هرگونه نقص در لوله‌های جداری می‌تواند به از دست رفتن چاه منجر شود و توقف آن علاوه بر خسارت‌های مالی سنگین، موجب عدم‌النفع در تولید نیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با تأکید بر اهمیت صیانت از محیط زیست، برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیاز به انواع لوله در کنار تعویض لوله‌های آسیب‌دیده خطوط جریانی را از اولویت‌های اساسی این شرکت دانست و خاطرنشان کرد که این اقدام باید با رعایت کامل استاندارد‌های فنی و با استفاده از توان شرکت‌های داخلی و بومی استان اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند همکاری‌ها و اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه اظهار داشت: انتظار می‌رود تولیدکنندگان داخلی با اعلام توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، زمینه را برای برنامه‌ریزی مشترک فراهم کنند؛ اقدامی که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های متقابل میان این شرکت و لوله‌سازی اهواز، نیاز‌های راهبردی اروندان در حوزه خطوط انتقال و لوله‌های جداری و جریانی به بهترین شکل تأمین شود و در کنار اجرای قرارداد‌های جاری، زمینه برای افزایش حجم همکاری‌ها و انعقاد قرارداد‌های جدید نیز فراهم آید.

در ادامه محمدرضا دانیاری، مدیرعامل شرکت لوله‌سازی اهواز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه اظهار کرد: شرکت لوله‌سازی اهواز با برخورداری از خطوط تولید مجهز و توانمندی‌های فنی، قادر به تولید انواع لوله‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز در سایز‌ها و کاربرد‌های مختلف است و محصولات این شرکت مطابق با استاندارد‌های روز دنیا و الزامات صنعت نفت ایران تولید می‌شوند.

وی افزود: وجود انبار‌های بزرگ و سیستم‌های انبارداری مدرن در این شرکت، امکان ذخیره‌سازی و تامین به‌موقع نیاز‌های پروژه‌های مختلف را فراهم کرده است.

دانیاری با اشاره به همکاری‌های گسترده این شرکت با مجموعه‌های بزرگ فعال در صنعت نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: این مجموعه آماده است تا در پروژه‌های ملی نیز نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.

در ادامه مدیران و روئسای دو شرکت به بحث و گفت‌و‌گو درخصوص راهکار‌های تعامل و همکاری دو شرکت در حوزه‌های ذکر شده و افزایش آن در آینده پرداختند.

در ابتدای این جلسه مدیرعامل، مدیران و روئسای شرکت نفت و گاز اروندان به همراه مدیران شرکت لوله سازی اهواز از یکی از خطوط تولید این شرکت بازدید کرده و جریان نحوه تولید لوله‌های مختلف قرار گرفتند.