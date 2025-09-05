

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبداللهى افزود؛ محورهاى فراخوان دومین کنگره ملى شعر شهداى اصناف و بازار به شرح ذیل است:

شهداى اصناف، بازوان ستبر انقلاب

شهداى اصناف، فرهنگ کار و تلاش

شهداى اصناف، آبرومندان بازار و افتخار اصناف

شهداى اصناف، فرهنگ ایثار و شهادت‌

شهداى اصناف، مدافعان حرم و امنیت

شهداى اصناف، فرهنگ عاشورا، عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام

شهدای اصناف، جهاد مالی براى حمایت از انقلاب اسلامى

شهدای اصناف، قربانیان ترور

شهدای اصناف، الگوی جوانان بازار

شهدای اصناف، سبک زندگی ایرانى اسلامى

شهدای اصناف، هسته‌های مقاومت جهانی

خانواده شهدای اصناف، رسالت زینبی

همچنین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره تا روز یکشنبه ٢٠ مهر ١٤٠٤ تعیین شده است.

قالب آثار: همه قالب هاى شعر فارسى از جمله شعر کلاسیک ، شعر سپید و شعر نو ، ترانه و سرود ، شعر کودک و نوجوان

شاعران گرامى مى توانند آثار خود را از طریق پیام رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ ارسال کنند.



دبير دومين كنگره ملى شعر يازده هزار شهيد اصناف و بازار در ادامه گفت: جوایز شاعران برگزیده بدین صورت خواهد بود:

نفرات اول - ۵۰ میلیون تومان

نفرات دوم - ۴۰ میلیون تومان

نفرات سوم - ۳۰ میلیون تومان

نفرات تقدیری - ۲۰ میلیون تومان

یادآوری می شود؛ آثار رسیده در صورتى در داورى شرکت داده خواهند شد که متناسب با موضوعات فراخوان باشند.

محدودیتى در تعداد آثار ارسالى وجود ندارد.

زمان برگزاری اختتامیه در آذر ١٤٠٤ است.