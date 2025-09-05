اولین رویداد ملی «سپاس آب» با معرفی و تجلیل از برگزیدگان در یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این رویداد به همت شرکت آب منطقه‌ای استان یزد و به منظور تجلیل از برترین‌های حوزه صرفه جویی در مصرف آب در بخش‌های صنعتی، شرب، بهداشت و کشاورزی برگزار شد.

۲۲۷ طرح در زمینه‌های مرتبط از ۲۶ استان کشور به مرحله داوری این مسابقات راه یافتند که از این تعداد ۱۱ طرح به عنوان طرح‌های برگزیده معرفی شدند و سه طرح تندیس برتر را دریافت کرد.

استاندار یزد در این مراسم، یزد را از استان‌هایی توصیف کرد که از گذشته‌های دور با سخت کوشی و خلاقیت در تامین آب زبانزد بوده‌اند.

محمدرضا بابایی افزود: یزدی‌ها در موضوع صرفه جویی در مصرف آب نیز توجه خوبی داشته و به خوبی عمل کرده‌اند.