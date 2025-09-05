بوستان نهج البلاغه به وسعت ۱۵ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در قاسم آباد یزد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ساخت این بوستان از مصوبات دولت قبل برای واگذاری بخشی از زمین‌های راه آهن یزد بود که در این دولت نیز پیگیری و به سرانجام رسید.

این بوستان در محله قاسم آباد واقع شده و در وسعت ۱۵ هزار متر مربع شامل فضای سبز، زمین فوتبال، والیبال، بدنسازی و فضای بازی کودکان است.

شهرداری منطقه ۳ یزد برای ساخت این بوستان بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

این اولین فضای سبز محله قاسم آباد به شمار می‌آید که در کمتر از ۹ ماه ساخته شد.