این بار اثری دیگر از «هدایت الله بهبودی» نامزد جایزه شهید اندرزگو شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «رضاخان تا رضا شاه» به قلم «هدایت الله بهبودی» که در انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شده در فهرست نامزدهای بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی چهارمین جایزه شهید اندرزگو قرار گرفته است.
در این اثر به عنوان تازهترین کتاب هدایت الله بهبودی، زندگی رضاخان سردار سپه در دوره وزارت جنگ، بهعنوان سالهای تعیینکننده از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجا که شکلگیری زندگی رضاشاه در دوره وزارت جنگ رقم خورد، این کتاب پسزمینههای درک اقدامات بعدی رضاشاه در دوره رئیسالوزرایی و پس از آن در دوره پادشاهی را ایجاد میکند. بهبودی قبلا در کتاب خود به نام "رضانام تا رضاخان" به زندگینامه رضاخان و بخشی از تاریخ ایران پرداخته بود. این کتاب حاوی مجموعهای از روایتهای متعدد در دوره پهلوی اول است که به تاریخ ایران ارتباط دارند.
رضا شاه پهلوی دومین شاه پهلوی بعد از پدرش، محمدرضا شاه پهلوی، بود و بخش عمده حکومت او در دوره جمهوری پهلوی ایران صورت گرفت. دوره حکومت پهلوی اول با تأکید بر مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی آغاز شد. او اقداماتی نظیر تأسیس دانشگاهها، بیمارستانها، زیرساختهای اقتصادی، و ترویج آموزش عالی به مخاطبان زنان ایرانی انجام داد. همچنین، او تلاش کرد تا اصول نیکوکاری (سلامت، آموزش، و توزیع عدالت) را به عنوان مبانی حکومت در ایران بیان کند.
هدایت الله بهبودی خبرنگار، پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسندهی ایرانی است که با تکیه بر دین، تاریخ و ادبیات پایداری، آثار متنوعی را تقریر و منتشر کرده است. کتابهای «مدال و مرخصی» و «درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه» ازجملهی بهترین آثار هدایت الله بهبودی بهشمار میآیند.
چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان میدهد.
این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار میشود.
رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلویهاست،و چهارمین دوره این با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می شود.