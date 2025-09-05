بیست و دومین دوره مسابقات کاراته کشوری بانوان سبک شیتوریوهایاشی ایران به میزبانی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسابقات طی یک روز و در ۵ گروه نونهالان نوجوانان جوانان امید و بزرگسالان با شرکت بیشتر از ۵۰۰ کاراته کار به میزبانی همدان برگزار شد.

نفرات برتر هر گروه سنی در بخش انفرادی، تیمی و کمیته به اردوی تیم ملی برای اعزام مسابقات آسیایی دعوت می‌شوند.

مسابقات کاراته کشوری بانوان به یاد و گرامیداشت استاد علیرضا طالب زاده، قهرمان سابق کاراته ایران برگرار شد.