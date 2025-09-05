در مراسم گرامیداشت سردار شهید «محمود کاوه» و شهدای عملیات «کربلای ۲»، از کتاب من و محمود در مشهد رو نمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،کتاب «من و محمود»، خاطرات سردار سرتیپ دوم پاسدار «سید مجید ایافت» از هم‌رزمان شهید کاوه

است که همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار «محمود کاوه» فرمانده لشکر ویژه شهدا و شهدای عملیات «کربلای ۲» رونمایی شد.

کتاب «من و محمود» به قلم «علی‌اکبر مزدآبادی» به رشته تحریر درآمده و نشر یا زهرا آن را در سال جاری به زیور طبع آراسته است.

سردار سرلشکر پاسدار «محمود کاوه» فرمانده لشکر ویژه شهدا در نخستین روز خرداد ۱۳۴۰، در شهر مقدس مشهد و در خانواده‌ای مذهبی و دوستدار اهل‌بیت علیهم‌السلام، چشم به جهان گشود.

شهریور ماه سال ۱۳۶۵، تیپ ویژه شهدا مأموریت یافت تا در عملیات «کربلای ۲» در منطقه حاج عمران در مرز عراق شرکت کند. هدف این عملیات، تصرف ارتفاعات استراتژیک ۲۵۱۹ بود که از اهمیت نظامی بالایی برخوردار بودند.

محمود کاوه، همچون همیشه، فرماندهی میدانی عملیات را خود بر عهده گرفت و در کنار رزمندگانش در خط مقدم حضور یافت و سرانجام یازدهم شهریور ۱۳۶۵، در حالی که نبرد سنگینی برای تصرف این ارتفاعات در جریان بود، خمپاره‌ای در نزدیکی سنگر فرماندهی فرود آمد. ترکش‌های این خمپاره به سر و گردن محمود کاوه اصابت کرد و این فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر، پس از سال‌ها مجاهدت و مبارزه، در حالی که تنها ۲۵ سال سن داشت، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد و روح بزرگش به همرزمان شهیدش پیوست.