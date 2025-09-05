به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب که «فعالیت سیاسی و مسلحانه گروه حزب الله» نام دارد را علیرضا محسنی ابوالخیری نوشته است.

کتاب «فعالیت سیاسی و مسلحانه گروه حزب‌الله (۱۳۵۱–۱۳۶۹) تاریخ شفاهی» تصویری مستند از شکل‌گیری، ساختار و روند مبارزات گروه حزب‌الله در دوره پهلوی دوم ارائه می‌دهد.این اثر به بررسی روند شکل‌گیری، ساختار سازمانی و فعالیت‌های گروه حزب‌الله در دوره حکومت پهلوی دوم می‌پردازد و با بهره‌گیری از روش تاریخ شفاهی، به گردآوری روایت‌های اعضای گروه و اسناد مرتبط پرداخته و زمینه‌های تاریخی، فکری و تشکیلاتی این جریان را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

روایت این کتاب در بستر تحولات سیاسی ایران از دهه ۱۳۲۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و با تکیه بر منابع دست‌اول، مصاحبه با اعضای گروه حزب‌الله و بهره‌گیری از اسناد تاریخی، سیر شکل‌گیری، رشد و انحلال این گروه را دنبال می‌کند.

مولف با بهره‌گیری از روش تاریخ شفاهی، کوشیده است تصویری دقیق از فضای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک آن دوران ارائه دهد و نقش گروه حزب‌الله را در مبارزات مسلحانه علیه رژیم پهلوی واکاوی کند.

علاوه بر روایت تاریخی، کتاب به تحلیل ساختار سازمانی، مرامنامه، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های این گروه پرداخته و جایگاه آن را در میان سایر جریان‌های اسلامی و ملی مبارز روشن می‌سازد.

این اثر به‌عنوان بخشی از مجموعه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، با هدف آشنا ساختن نسل‌های جدید با جریان‌های مؤثر در پیروزی انقلاب نگاشته شده است.

پیش از این مجموعه کتاب «انقلاب اسلامی در مازندران» برگزیده این جایزه در بخش مستند و تاریخ شفاهی شده بود.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.